الجبيل 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي في مكتبة اليوم، وفداً من شركة CGPC الصينية حيث تهدف الزيارة إلى بحث الفرص الاستثمارية في مجال البتروكيماويات والاطلاع على البنية التحتية المميزة في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين.والتقى وفد شركة الصينية بالمسؤولين بقطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل في مركز الزوار واستمعوا إلى شرح مفصل عن ما تتميز به مدينة الجبيل الصناعية من بيئة استثمارية مناسبة وخصبة للاستثمار بالإضافة إلى أهم المشاريع التي تحتضنها مدينة الجبيل الصناعية وأبرز الشركات الموجودة وأنواع الصناعات التي تحتضنها مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير الصناعيتين.واطلع الوفد خلال زيارته على مركز الزوار وأبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر التي تعد الأضخم على مستوى العالم.عقب ذلك عقد وفد شركة CGPC الصينية اجتماع مع قطاع تطوير الاستثمار حيث قدم الوفد عرضاً تعريفيا عن الشركة وأهم منتجاتها ومصادرها ثم استعرض المسؤولين في قطاع الاستثمار للوفد الزائر أبرز المقومات الاستثمارية للهيئة الملكية بالجبيل في استقطاب المشاريع الضخمة بمدينة الجبيل الصناعية.الجدير بالذكر أن وفد شركة CGPC الصينية قد قام قبل ذلك بزيارة إلى المنطقة الصناعية والتعرف على الصناعات بمدينة الجبيل الصناعية، ومدينة رأس الخير الصناعية.// انتهى //16:32ت م0179