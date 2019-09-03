الدمام 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسعقد مدير عام جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب اليوم, اجتماعًا مع ممثلي الجمعية السعودية للتربية الخاصة صالح السليمان, وظافر الشهري, وذلك ضمن إطار تفعيل الشراكة بين جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة وغيرها من الجمعيات الأخرى.وأوضح مدير عام جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب أن الاجتماع الذي عقد بين جمعية "إيفاء" والجمعية السعودية للتربية الخاصة يهدف إلى التعاون المشترك بين "إيفاء" والجمعية السعودية للتربية الخاصة وتوحيد رؤيتهما بما يخدم ويعود بالنفع العام على ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية بأي شراكة من شأنها الانطلاق بقيمة العمل وأهدافه, لاسيما وأن جمعية إيفاء لديها من الكوادر المهنية والفنية المتميزة, وأن أي تكامل في الرسالة التأهيلية من شأنه في نهاية المطاف أن يصب في مصلحة ذوي الإعاقة الذين تخدمهم الجمعية.ومن جانبه أفاد صالح السليمان ممثل الجمعية السعودية للتربية الخاصة أن الجمعية تعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطويرها مع الجمعيات المحلية وغير المحلية ذات العلاقة بمجال المعوقين والموهوبين من أجل تبادل الخبرات العلمية.من جهتها بينت مديرة الرعاية النهارية بجمعية إيفاء هيلدا إسماعيل أن الجمعية مستعدة للتعاون في التدريب والتطوير وفي مجال الدعم الأسري للأمهات من خلال التوجيه والارشاد.// انتهى //16:32ت م0180