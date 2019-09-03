طريف 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة طريف أول أمس جلسته الثالثة والخمسون برئاسة نائب رئيس المجلس نايف بن مطلق الحازمي.وناقش المجلس المقترحات المقدمة من الأعضاء، وأوصى المجلس بعمل مسار رجوع فى منتصف طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد لتسهيل الدخول مع شارع مكة، وإعادة سفلتة دوار طريق مكه ودوار شارع القدس وطريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز عند إشارة الإسكان .وتضمنت توصيات المجلس، تقنين رخص الحفر لتمديدات الصرف الصحي التابعة لمشاريع وزارة المياه بحيث تكون بما يعادلها من إنجاز .// انتهى //17:44ت م0201