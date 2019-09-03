الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسأطلقت جامعة الأمير سلطان، أمس الأول ، الدورة الرابعة عشرة من برنامج (Fullbridge) الذي ضم "30" طالبًا وطالبة من جميع التخصصات ، بحضور مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني ، وعدد من مسؤولي الجامعة والبرنامج.ويهدف البرنامج إلى مساعدة الخريج على ملء الفجوة بين ما يتعلمه في القاعات الأكاديمية، وبين ما سيواجهه في بيئة العمل، وهو البرنامج الذي جاء في إطار توجيهات صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء الجامعة، القاضية بتنويع البرامج التطبيقية المقدمة للطلاب، وتطبيق أحدث البرامج والأساليب المتبعة في العالم لتعزيز مهارات الطلبة.ويلتحق بالبرنامج الذي يندرج ضمن برامج التدريب التعاوني التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع كبريات الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، الطلاب والطالبات الذين أنهوا متطلبات التخرج من مختلف الأقسام الأكاديمية، بإشراف أعضاء هيئة تدريس من عدد من كبريات الجامعات العالمية مثل هارفارد وبرنستون وMIT وبوسطن وإنسياد.ويتوافق البرنامج الذي يستمر لمدة شهر مع توجهات الجامعة في الجمع بين الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي؛ إذ يمثل هذا البرنامج بيئة عمل نموذجية تحاكي الواقع، ما يجعل الطالب يعيش بيئة العمل في معمل (Fullbridge) قبل أن ينتقل إلى الواقع العملي بالشركات لإنهاء فترة التدريب التعاوني.// انتهى //17:56ت م0204