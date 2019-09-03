إسلام آباد 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت هيئة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 160 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة بين باكستان وطاجيكستان.وشعر بالزلزال سكان مناطق وادي سوات ومعظم الأجزاء الشمالية من باكستان، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية تعرضهم لهزة ارتدادية مدمرة.// انتهى //18:00ت م0207