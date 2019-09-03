مكة المكرمة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم, ملتقى المستجدين "انطلاقة واثقة" في نسخته الخامسة للطلاب والطالبات المستجدين, بحضور عدد من المسؤولين في الجامعة, ووكلاء العمادة وعمداء الكليات والعمادات المساندة, وذلك في قاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية.وتجول معاليه عقب افتتاحه لفعاليات الملتقى على الأجنحة المشاركة التي مثلت منظومة متكاملة من الخدمات للطالب المستجد, إضافة إلى الكليات المشاركة بمختلف التخصصات وكذلك العمادات المساندة والمعاهد والمراكز البحثية, واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة للطلاب خلال فعاليات الملتقى.وبين معالي مدير الجامعة أن هذا الملتقى يمثل انطلاقة واثقة للطلبة المستجدين بتعريفهم بإدارات وعمادات وكليات الجامعة المختلفة والخدمات التي تقدمها الجامعة.// انتهى //18:12ت م0210