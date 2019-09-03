دومة الجندل 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واساحتفت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الجوف، بالفائزين والفائزات بمسابقة الإلقاء, بحضور محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط, وذلك في المركز الحضاري بدومة الجندل.وقدم الفائرين في المراكز الأولى فرع البنين خلال الحفل نماذج من مشاركاتهم, ثم ألقى مدير الجمعية بالجوف خالد بن عبد الرحمن العيسى كلمة أكد فيها أن البرنامج حقق نجاح وإقبال كبير من المشاركين والمشاركات بنماذج مميزة، وستعمل الجمعية على تقديم العديد من البرامج التي تخدم أبناء المجتمع.بعد ذلك كرم محافظ دومة الجندل لجنة تحكيم المسابقة فرع البنين، كما كرم الفائزين في المسابقة فرع البنين وهم (المركز الأول مهدي بن مرجي الشمري , المركز الثاني سطام بن بسام الصالح , المركز الثالث فارس سرحان الربيع).كما أُعلنت خلال الحفل أسماء الفائزات بفرع البنات، حلت في المركز الأول نجود بنت بسام الصالح وفي المركز الثاني جود بنت أجود الزيد ، وفي المركز الثالث رهف بنت سالم الجباب.// انتهى //18:18ت م0213