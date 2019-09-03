رياضي/ "الوقاية من الإصابات الرياضية" برنامج تدريبي في السيح غداً
الثلاثاء 1441/1/4 هـ الموافق 2019/09/03 م واس
السيح 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس
يقيم نادي الحي بثانوية ابن النفيس بمدينة السيح غداً برنامجاً تدريبياً بعنوان " كيفية الوقاية من الإصابات الرياضية" ، ينفذها أخصائي العلاج الطبيعي بنادي الشباب بالرياض علي البياهي .
ويأتي البرنامج الذي يقام في مقر النادي بحي الورود بالسيح ، ضمن المناشط والبرامج المجتمعية التي تنظمها أندية الأحياء التابعة لتعليم الخرج ، الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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18:18ت م
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