السيح 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسيقيم نادي الحي بثانوية ابن النفيس بمدينة السيح غداً برنامجاً تدريبياً بعنوان " كيفية الوقاية من الإصابات الرياضية" ، ينفذها أخصائي العلاج الطبيعي بنادي الشباب بالرياض علي البياهي .ويأتي البرنامج الذي يقام في مقر النادي بحي الورود بالسيح ، ضمن المناشط والبرامج المجتمعية التي تنظمها أندية الأحياء التابعة لتعليم الخرج ، الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //18:18ت م0214