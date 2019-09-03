سكاكا 04 محرم 1441هـ الموافق 03 سبتمبر 2019م واسنفذت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الجوف أمس, ورشة عمل مخصصة لتصوير الأطفال بمدينة سكاكا، بمشاركة 25 مصوراً ومصورة، للمصور ياسر الناوي.وأوضح منسق لجنة التصوير الضوئي بالجمعية أحمد الجروان أن إقامة الورشة يأتي ضمن أنشطة الجمعية لتعزيز الحراك الضوئي بالمنطقة، مؤكداً أن الجمعية ستواصل برامجها وتنفيذ مزيدا من ورش العمل في التصوير الضوئي لما يشهده من إقبال من مصورين ومصورات المنطقة.// انتهى //18:21ت م0215