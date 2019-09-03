بيروت 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واستشارك اليمن في ورشة إعادة البرمجة الثالثة لبرنامج الشراكة العالمية للتعليم التي ستعقد يومي الأربعاء والخميس بالعاصمة اللبنانية بيروت.ويرأس وفد اليمن المشارك وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس، حيثُ ستعقد الورشة بمشاركة الأمانة العامة للشراكة العالمية للتعليم والشركاء من الجهات والمنظمات الدولية العاملة في قطاع التعليم.// انتهى //19:02ت م0223