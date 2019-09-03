بيروت 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واساستقبلت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن اليوم في بيروت اليوم وفدًا عسكريًا تقنيًا روسيًا ضم نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري ألكسي فروكلين والملحق العسكري راتمير غاباسوف يرافقهما السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين.وناقش المجتمعون التعاون العسكري بين لبنان وروسيا، وتسلمت وزارة الداخلية اللبنانية هِبَةً مقدمةً من وزارة الدفاع الروسية.// انتهى //19:12ت م0226