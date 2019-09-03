نيويورك 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسالتقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، المندوب الدائم لجمهورية غامبيا لدى الأمم المتحدة السفير لانج يابو، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية غامبيا، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.وأكد مندوب جمهورية غامبيا السفير لانج يابو، دعم جمهورية غامبيا الدائم للمملكة العربية السعودية وحرصها على تعزيز التعاون معها والتنسيق بين وفدي البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //19:19ت م0230