إسلام آباد 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسأدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعًا یضم العدید من المنظمات الدولیة في العاصمة الأفغانية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان حكومةً وشعباً تدين الهجوم الإرهابي في كابل، وتعبر عن خالص التعازي لأسر الضحايا وتدعو بالشفاء العاجل للمصابين.وأضاف البيان أن باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أي مكان في العالم.// انتهى //19:20ت م0231