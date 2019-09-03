الطوال 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسنفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطوال ، حملة توعوية تهدف لنشر وترسيخ مفاهيم السلامة والحماية من الأخطار، تشمل السلامة المدرسية والسلامة المنزلية وأخطار الكهرباء وأخطار الأمطار والسيول بمدرسة الحضرور الابتدائية .وأشاد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق صميلي ، بالتعاون المستمر والمثمر مع الدفاع المدني ، منوهاً بأهمية توفير وسائل السلامة للمنشآت التعليمية من أجل سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في بيئة تعليمية آمنة من أي أخطار.من جهته ، أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطوال المقدم هادي محمد كريري ، أن الحملة مستمرة في زيارة المنشآت التعليمية ، للتأكيد على توفير وسائل السلامة في جميع المنشآت التعليمية ، منوهًا بتضافر الجهود في توفير بيئة تعليمية آمنة واستمرار التدريب وتنفيذ خطط الإخلاء الافتراضية.// انتهى //19:22ت م0232