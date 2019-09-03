الخرطوم 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واساستقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذى يزور الخرطوم حاليا.وشدد حمدوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أنه لا بد من تمثيل كل أقاليم البلاد في الحكومة، حيث إن المواطنين من مختلف المدن شاركوا في- الثورة- .وأضاف: هدفنا تشكيل حكومة كفاءات، نهدف كذلك لضمان تمثيل النساء بشكل مناسب في الحكومة .وأوضح ان التحدي الاقتصادي كبير لكن من الممكن معالجته، مبرزا أن الهدف على المدى الطويل يقضي بزيادة الإنتاج في البلاد لتعزيز الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.وتابع: نحن بحاجة إلى معالجة تدهور سعر الصرف ووقف التضخم وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، كما ختم حديثه بالتأكيد على ضرورة رفع السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.من جانبه، أوضح وزير خارجية ألمانيا أن بلاده تعمل على إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي، مؤكداً مناقشة سبل تنمية التعاون التنموي بين السودان وألمانيا وسنستمر في دعم السودان وسنرفع مساعدتنا الإنسانية للسودانيين ، كما دعا هايكو ماس لدعم مساعي الحكومة السودانية المرتقبة في التنمية الاقتصادية.// انتهى //19:33ت م0234