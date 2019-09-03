الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسأقامت جامعة الفيصل اليوم حفل استقبال الطلبة المستجدين ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور محمد آل هيازع ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل وعمداء الكليات.واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع كلمة، أكد فيها أن الجامعة خطت خطوات متسارعة في تحسين وجودة مخرجاتها، وحققت الكثير من الإنجازات في احتلال المركز الثاني على مستوى المملكة والعالم العربي فيما يتعلق بالتصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن كلية الطب وتخصص علوم الحياة حققت المركز الأول على مستوى المملكة وعلى المستوى العربي، مقدمًا شكره للدعم الذي تحظى به الجامعة من الحكومة الرشيدة ومن مجلس أمنائها .ثم ألقى الدكتور الشبل كلمة حث فيها الطلبة على التحصيل العلمي المتميز بما يعود على مستقبلهم وخدمة وطنهم.//انتهى//20:43ت م0242