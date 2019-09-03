الخرطوم 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأكد البرهان خلال اللقاء استعداد بلاده للتعاون مع ألمانيا، وتطلعه لمزيد من الدعم والتعاون الألماني نظرًا للتاريخ الحافل بين البلدين، مقدمًا شرحًا للوزير عن التطورات في البلاد، وبدء الخطوات الفعلية لتنفيذ الاتفاق.من جانبه عبر وزير الخارجية الألماني عن رغبة بلاده في دعم السودان في الفترة الانتقالية، مؤكدًا أن بلاده على استعداد لدعم السودان في المجالات المختلفة.// انتهى //20:49ت م0243