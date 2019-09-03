واشنطن 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في بروكسل رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل.وأفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية هنأ رئيس الوزراء على اختياره رئيسًا للمجلس الأوروبي القادم، مع تأكيد العلاقات مع الولايات المتحدة، وأهمية النهوض بالأولويات المشتركة على الساحة الدولية، وبخاصة في مجالات تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، ومكافحة الأنشطة الخبيثة لبعض الدول ومكافحة الإرهاب.// انتهى //21:07ت م0245