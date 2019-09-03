المدينة المنورة ٠٤ محرم 1441 هـ الموافق ٠٣ سبتمبر 2019 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بجهود الشركة السعودية للكهرباء وأدائها المتميز خلال موسمي الحج والعمرة لعام 1440 هـ .وأكد سموه أن الشركة سخرت كافة إمكاناتها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار .وأعرب سموه عن شكره وتقديره لـ "الشركة السعودية للكهرباء" نظير أدائها في مواجهة متطلبات ذروة العمل وكثافة الأحمال الكهربائية والأعباء التشغيلية، والحرص على تسخير إمكانيات الشركة ضمن الخدمات التي قُدمت للحجاج على أكمل وجه.من جانبه عبر الرئيس التنفيذي المكلف لـ"السعودية للكهرباء" فهد بن حسين السديري عن سعادته بثناء سمو أمير منطقة المدينة المنورة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لسموه على الدعم اللامحدود الذي يوليه للشركة ومشاريعها في المنطقة، ومتابعته الدائمة لكافة المشاريع والأعمال الكهربائية التي تتعلق بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.وأضاف السديري أن الحرص الدائم والمتابعة المستمرة من سموه للمشاريع الكهربائية في منطقة المدينة المنورة أسهمت في رفع مستوى جاهزية هذه المشاريع لتقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن على مدار العام.// انتهى //21:18ت م0247