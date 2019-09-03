نجران 04 محرم 1441هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واستابعت لجنة توطين الوظائف بنجران قرار التوطين بنشاط مواد البناء بمدينة نجران للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على منشآت مواد البناء من الكسارات ومصانع البلك، والخرسانة وبيع الإسمنت، وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وتم زيارة 21 منشأة، وحصرت 101 موظفاً سعودياً يعملون بالنشاط، فيما رصدت 167 وافداً من مختلف الجنسيات.وأشار الدوسري إلى أن اللجنة حصرت 64 فرصة عمل بالنشاط جاري العمل على استكمال شغلها بالشباب السعودي، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين المسارعة بتوظيف السعوديين تفاديا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.// انتهى //21:20ت م0248