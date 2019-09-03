الداير 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسكرّم محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة بمقر المحافظة اليوم أعضاء فريق "كلمات وألوان " ، المشاركين في تنفيذ جدارية الرسم التي نفذت بالتعاون مع بلدية المحافظة ، بحضور رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور .وأعرب بن لبدة عن تقديره لجهود الفريق المشارك ، ولمسؤولي البلدية في متابعة العمل والإشراف عليه ، حيث جاء العمل الفني للجدارية ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري بتغيير الجدران الصامتة لأشكال وفنون ورسوم فنية تعبر عن التاريخ والحضارة والتراث لكل محافظة.ودعا محافظ الداير أعضاء فريق "كلمات وألوان" إلى مواصلة العمل في الرسم وتغيير الجدران على موقع مهرجان البن بحي عرقين، وجدار مبنى المياه بمدخل الداير وتنفيذ الأعمال الفنية لإبراز جمال المحافظة .// انتهى //21:27ت م0249