جدة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بجدة أمس وكيل وزارة شؤون الأقلية بجمهورية الهند سيليش شاندرا والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بمجال الحج والعمرة، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين القادمين من جمهورية الهند.بدوره قدم وكيل وزارة شؤون الأقلية بجمهورية الهند التهنئة بمناسبه نجاح موسم حج هذا العام، مشيدًا بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - من جهود كبيرة لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والطمأنينة.// انتهى //21:29ت م0250