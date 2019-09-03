حائل 04 محرم 1441هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واساحتفى مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بمنطقة حائل اليوم ببدء العام الدراسي الجديد 1440 -1441هـ بتنظيم فعاليات متنوعة تضمنت أنشطة ترفيهية وترحيبية للأطفال الجدد، والطلاب والطالبات المنتسبين للمرحلتين التمهيدي والابتدائي ، بحضور مدير المركز عبد الله العجلان ورئيس مجلس إدارة شركة مياه آبار عواد الرضيمان.وأكد مدير المركز حرص المركز على إقامة الفعاليات والأنشطة للأطفال الجدد مع بداية العام الدراسي، وتوزيع الهدايا عليهم لتشجيعهم على الدمج مع ذويهم والإقبال على برامج العلاج والتعليم، مشيراً إلى أن جميع أقسام المركز ووحداته أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال منسوبيه من الأطفال، حيث تم تطوير وتحديث الأقسام العلاجية والتعليمية بما يتلاءم واحتياجات الأطفال المعوقين.وبيّن العجلان أن الأقسام التعليمية قامت بإعداد البرامج والخطط التعليمية والتربوية ووضع الأنشطة التعزيزية وتثبيت البرامج الإلكترونية المتقدمة، بالإضافة إلى تهيئة الفصول التعليمية والورش الفنية والساحات الرياضية والترفيهية والأنشطة اللاصفية، وتوفير الكفاءات التعليمية والطبية والتأهيلية، بغرض إكمال الدائرة التعليمية الصحيحة بالمركز، حتى يستطيع الطفل أن يظفر ببيئة تعليمية وطبية مناسبة، متمنياً استفادة جميع الأطفال الجدد من الخدمات المقدمة بالمركز.ولفت مدير المركز النظر إلى أهمية تقييم العمر العقلي والزمني للطفل المعوق لتحديد المرحلة الدراسية المناسبة، حتى يمكن تعزيز قدراته التعليمية بما يتناسب مع قدراتهم الفكرية، مفيداً أن المراحل التعليمية بالقسم التعليمي تتنوع ما بين (الطفولة المبكرة ومرحلة التمهيدي و مصادر التعليم ), إضافة إلى الأنشطة المساندة التي تكمن في فصل القرآن وورشة الرسم والفنون ومعمل الحاسب الآلي المجهز بأحدث الأنظمة الخاصة.وفي ختام الاحتفال تسلّم مدير مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بحائل شيكاً من رئيس مجلس إدارة شركة مياه آبار حائل عواد الرضيمان، يمثل ريع الربع الثالث من العام الجاري وفقاً لاتفاقية تنص على تخصيص جزء من مبيعات الشركة في كافة مناطق المملكة لدعم خدمات المركز وبرامجه المختلفة.// انتهى //21:33ت م0253