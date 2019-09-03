الطائف 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسعقد مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي ، أمس ، اجتماعاً لمناقشة خطة البرامج والفعاليات التي ستقيمها الجمعية خلال العام الهجري الحالي 1441 هـ ، وذلك في قاعة فهد ردة الحارثي للفنون بمقر الجمعية .وتم خلال الاجتماع اعتماد عدد من البرامج المتنوعة والمتجددة التي تواكب التطورات الحديثة في مختلف المجالات الثقافية والفنية أبرزها حفل اليوم الوطني 89 للمملكة الذي سيقام بمقر الجمعية مساء يوم الاثنين 24 محرم 1441هـ بإشراف رئيس لجنة التراث والفنون الشعبية بالجمعية صديق حسن ، كما استعرض الاجتماع مراحل سير العمل في جائزة الزاهدية للفنون التشكيلية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث تواصل لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية مرحلة استلام الأعمال المشاركة وفرزها ليتم عرضها على لجنة تحكيم متخصصة لتعلن بدورها عن الفائزين بالجوائز خلال حفل ختام المسابقة الذي سيتم الإعلان عن موعد إقامته قريباً.من جهته أوضح الخديدي أن الجمعية تستهدف ببرامجها شرائح المجتمع كافة، وتسعى إلى الاهتمام بالمواهب الثقافية والفنية الشابة وصقلها والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالثقافة والفنون والتعريف بها محلياً ودولياً ، مؤكداً أن أبرز أهداف الجمعية هو الاهتمام بالفنانين السعوديين وتقديم الدعم المادي والمعنوي والإعلامي لهم، والدفاع عن حقوقهم والعمل على رفع مستواهم الثقافي والفني ، مقدما التهنئة للموظفين ورؤساء اللجان الفنية وأعضاء الجمعية من فنانين ومثقفين بمناسبة العام الهجري الجديد 1441هـ ، معرباً عن شكره وتقديره لهم على جهودهم البارزة في إنجاح البرامج والفعاليات التي نظّمتها الجمعية خلال العام الهجري 1440هـ التي حققت العديد من المنجزات في مختلف المجالات الثقافية والفنية.يذكر أن فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف نظّم العديد من الفعاليات في مختلف المجالات الثقافية والفنية خلال العام 1440هـ، كما شارك في تنظيم عدد من المهرجانات النوعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مشاركات فردية وجماعية في عدد من المهرجانات والمسابقات المتخصصة والمتنوعة محلياً ودولياً.يشار إلى أن إجمالي الأنشطة بلغ 145 نشاطا، تم تصنيفها على النحو التالي (6 مسابقات فنية ، 9 معارض تشكيلية وفوتوغرافية ، 22 دورة و ورشة عمل تدريبية ، 15 استضافة ومشاركة فردية محلياً ودولياً لفناني الطائف ، 18 حفلاً عاماً ومتنوعاً ، 12 حفلاً وأمسية فنية ، 14 ندوة ومحاضرة في مختلف الفنون ، 19 عرضا مسرحيا ، 8 أمسيات شعرية وثقافية ، 4 ملتقيات متنوعة ، 11 مهرجانا فنيا محلياً ودولياً )، بالإضافة إلى توقيع 7 شراكات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالطائف.// انتهى //21:53ت م0254