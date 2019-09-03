الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، حيث أسفرت النتائج عن تعادل الثقبة ونجران بدون أهداف ، وتعادل فريقا البكيرية والقادسية بثلاثة أهداف لكل منهما ، وخسر النجوم من الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وخسر أيضا المجزل من الباطن بهدفين مقابل هدف ، وتغلب الخليج على الجبلين بثلاثة أهداف مقابل هدف .وارتفع رصيد القادسية إلى 7 نقاط بالصدارة مقابل نقطتين للبكيرية بالمركز الرابع عشر ، وارتفع رصيد الباطن إلى 6 نقاط بالمركز الثالث ، وتوقف رصيد المجزل عند نقطة واحدة بالمركز ماقبل الأخير ، أما الشعلة رفع رصيده إلى 4 نقاط بالمركز السابع وتجمد رصيد النجوم عند نقطتين بالمركز الخامس عشر ، ورفع الخليج رصيده 5 نقاط بالمركز الخامس وتوقف رصيد الجبلين عند نقطتين بالمركز السادس عشر ، وبتعادل الثقبة يكون رصيده 5 نقاط بالمركز الرابع ، ورصيد نجران 3 نقاط بالمركز الحادي عشر .وتتواصل غدًا باقي المباريات بخمس مباريات حيث يلعب النهضة مع الطائي والكوكب والجيل، والتقدم أمام الأنصار والعين مع حطين وأحد وجدة .// انتهى //21:56ت م0255