الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء اليوم في جلسته الأسبوعية جرياً على عادة سموه عددا من أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة .واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى عدد من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب .وهنأ الأهالي سموه بالأمر الملكي الكريم في تحويل هيئة تطوير الرياض لهيئة ملكية .وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره للجميع على التهنئة, مؤكدا اهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بالعاصمة الرياض ومجالاتها كافة, سائلاً الله العلي القدير أن يبارك الجهود ويكتب لأعمال الهيئة المزيد من التوفيق والنجاح .حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.// انتهى //22:20ت م0259