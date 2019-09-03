أبوظبي 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبيري مليتون جبهزوهنجار .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، وتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:01ت م0263