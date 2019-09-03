سياسي / قوات الاحتلال تهدم منزل فلسطيني في القدس
الثلاثاء 1441/1/4 هـ الموافق 2019/09/03 م واس
رام الله 4 محرم 1441 هـ الموافق 3 سبتمبر 2019 م واس
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن صاحب المنزل محمد أحمد أبو الهوى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وذلك بحجة عدم الترخيص.
وأضاف أبو الهوى أن قوات الاحتلال هدمت منزله الكائن بالقرب من الشارع الرئيس في الطور، والمكون من طابق واحد، بعد أن سلمته إخطاراً قبل 15 يوماً يقضي بهدمه.
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23:06ت م
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