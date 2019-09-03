رام الله 4 محرم 1441 هـ الموافق 3 سبتمبر 2019 م واسهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن صاحب المنزل محمد أحمد أبو الهوى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وذلك بحجة عدم الترخيص.وأضاف أبو الهوى أن قوات الاحتلال هدمت منزله الكائن بالقرب من الشارع الرئيس في الطور، والمكون من طابق واحد، بعد أن سلمته إخطاراً قبل 15 يوماً يقضي بهدمه.// انتهى //23:06ت م0264