الباحة 04 محرم 1441هـ الموافق 03 سبتمبر 2019م واستبدأ جمعية البر الخيرية بمركز بني حرير وبني عدوان في محافظة القرى غداً, صرف مساعدات نقدية وعينية لأكثر من 300 مستفيد من الجمعية بقيمة إجمالية بلغت نحو 230 ألف ريال.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد الله بن عائض العدواني أن هذه الدفعة من المساعدات هي الأولى للعام المالي 2019, كما تبدأ الجمعية في توزيع الدفعة الأولى والثانية من مساعدات الأيتام للعام المالي الحالي والذي يبلغ عددهم 29 يتيماً ويتيمة بمبلغ إجمالي تجاوز 34 ألف ريال, داعياً عموم المستفيدين إلى سرعة مراجعة مقر الجمعية لاستلام المساعدات.ونوه العدواني بما توليه الحكومة الرشيدة من دعم واهتمام بالجمعيات الخيرية لتقوم بعملها لخدمة المحتاجين ، داعياً الله أن يجزي من تبرع ومد يد العون للجمعية خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.//انتهى//23:21ت م0266