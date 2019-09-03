المدينة المنورة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسرفع أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-, بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة بوظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بأمانة منطقة المدينة المنورة.وثمن أمين منطقة المدينة المنورة المكلف الثقة الغالية من القيادة الرشيدة, واعداً ببذل مزيد من الجهد والعمل من أجل خدمة الوطن.وأعرب التويجري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وسمو نائبه, على الدعم الكبير الذي تجده أمانة المنطقة من سموهما, وشكره الجزيل لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه وتوجيهاته لكل مايحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن.// انتهى //23:35ت م0267