نيويورك 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسبلغ الروسي أندري مدفيديف المصنف خامسا الدور نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرته، في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، بفوزه الثلاثاء على السويسري ستانيسلاف فافرينكا 7-6 (8-6) و6-3 و3-6 و6-1.ويلتقي مدفيديف في الدور التالي مع الفائز من مباراة السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا أو البلغاري غريغور ديميتروف.// انتهى //03:04ت م0274