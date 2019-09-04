واشنطن 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسضرب الإعصار دوريان الساحل الشرق لولاية فلوريدا الأمريكية اليوم.وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في بيان إن قوة الإعصار دوريان تراجعت إلى عاصفة قوية من الفئة الثانية الثلاثاء، في الوقت الذي بدأ فيه بالتحرك باتجاه المناطق الساحلية الأمريكية.ووجه مركز الأعاصير تحذيرا من امتداد العواصف إلى منطقة ساحلية بطول نحو 880 كيلومترًا ، من منتصف شبه جزيرة فلوريدا إلى منتصف ولاية ساوث كارولينا.// انتهى //04:09ت م0275