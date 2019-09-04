الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك: الأوامر الملكية تأتي حرصاً على تطوير مختلف القطاعات وازدهارهاأمام خادم الحرمين.. وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤدي القسموزير الداخلية يدشن خدمات إلكترونية جديدة تقدمها «الجوازات»اعتماد القارئ الرقمي لحضور الجلسات القضائيةإنهاء 32 ألف قضية في المحاكم بالصلحتواصل فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2019»إسقاط طائرة "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكةفهد بن سلطان يلتقي أهالي تبوكتدشين فصول الطفولة المبكرة بتعليم صبياسلطان بن سلمان: جمعية الأطفال المعوقين صنعت مستقبلاً مبهراً لأبنائهامحافظ الزلفي يترأس الاجتماع التحضيري للاحتفال باليوم الوطني«نزاهة» و«النيابة» تبحثان سبل تطوير التعاونالشورى يحذر من سمنة الأطفال ويطالب بمبادرة لغذائهم الصحيالمملكة تدين الهجوم الانتحاري بكابولقتيل و11 جريحاً حصيلة انفجار دراجة مفخخة في أعزازروسيا وإيران: واشنطن تعرض «هدنة إدلب» للخطرجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بطولكرم والخليلصالح يؤكد نأي العراق عن سياسة المحاورمسلحون يخطفون عشرة مدنيين في سيناءكابول: انفجار يوقع 135 بين قتيل وجريح// يتبع //06:02ت م0003