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الأربعاء 1441/1/5 هـ الموافق 2019/09/04 م واس
الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك: الأوامر الملكية تأتي حرصاً على تطوير مختلف القطاعات وازدهارها
أمام خادم الحرمين.. وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤدي القسم
وزير الداخلية يدشن خدمات إلكترونية جديدة تقدمها «الجوازات»
اعتماد القارئ الرقمي لحضور الجلسات القضائية
إنهاء 32 ألف قضية في المحاكم بالصلح
تواصل فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2019»
إسقاط طائرة "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
فهد بن سلطان يلتقي أهالي تبوك
تدشين فصول الطفولة المبكرة بتعليم صبيا
سلطان بن سلمان: جمعية الأطفال المعوقين صنعت مستقبلاً مبهراً لأبنائها
محافظ الزلفي يترأس الاجتماع التحضيري للاحتفال باليوم الوطني
«نزاهة» و«النيابة» تبحثان سبل تطوير التعاون
الشورى يحذر من سمنة الأطفال ويطالب بمبادرة لغذائهم الصحي
المملكة تدين الهجوم الانتحاري بكابول
قتيل و11 جريحاً حصيلة انفجار دراجة مفخخة في أعزاز
روسيا وإيران: واشنطن تعرض «هدنة إدلب» للخطر
جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بطولكرم والخليل
صالح يؤكد نأي العراق عن سياسة المحاور
مسلحون يخطفون عشرة مدنيين في سيناء
كابول: انفجار يوقع 135 بين قتيل وجريح
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