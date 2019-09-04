وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( قرارات مجلس المنطقة الشرقية.. ومسيرة المملكة التنموية ): تحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولـي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله- على دعم كافة المشاريع التي من شأنها أن تعود بالنفع على الوطن والمواطن.وتأتي نتائج اجتماع مجلس المنطقة الشرقية العاشر الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة - حفظه الله- بالموافقة على عدد من القرارات والمشروعات الحيوية التي تعزز الجوانب التنموية في المنطقة وتصب في مصلحة ورفاهية المواطن انسجاما مع هذه التوجهات، لتعكس التوجيه بتطوير المساحات الخارجية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام والاستفادة من الساحات الخارجية للمطار وإنشاء منطقة تجارية استثمارية وفنادق مساندة، وتحسين مدخلـي منطقة المطار الـشمالـي والجنوبي، وتحفيز شركات الطيران الدولية لتسيير رحلات مباشرة من المطار للطلب المتنامي وتحقيق الاستثمار الأمثل للمطار، وإنشاء موقع بمطار الملك فهد الدولي بمساحة مناسبة للمعارض والمؤتمرات الدولية، مع الاستفادة من خبرات الهيئة الـعامة للمعارض والمؤتمرات، استدراك المجلـس لـهذه المعاني ولأهمية هـذا الـصرح في خدمة المنطقة من مختلف النواحي وهو واجهتها أمام كل قاصد لها من داخل المملكة وخارجها. القرارات التي شملت عدة مشروعات بمحافظة الجبيل، وحث الـقطاع الخاص لتفعيل دور المشاركة المجتمعية والمساهمة في دعم المشاريع الصحية، والموافقة على إنشاء مبنى للطوارئ بمستشفى النعيرية العام ودعمه بالأجهزة والكوادر المتخصصة للحاجة الماسة لذلك، وبناء أو استئجار مبنى للعاملين في مستشفى النعيرية العام، وطرح مشروع إنشاء مبنى مركز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة النعيرية، والعمل على تطوير طريق «الجبيل الصرار» وصيانته ووضع لوحات إرشادية للرفع من معايير الـسلامة لمستخدمي الـطريق، والموافقة علـى متطلبات التنمية بمحافظة الجبيل وقرية العليا والنعيرية ورأس تنورة، والموافقة على مبادرة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإنشاء كلية للسياحة والفندقة، والموافقة على افتتاح فرع لجمعية البر في محافظة العديد.وبينت : كذلـك إقامة معرض سنوي دولـي لـلـكتاب بالمنطقة الشرقية تحت إشراف وزارة الثقافة، وإيصال المياه المحلاة للأحياء المعتمدة بمحافظة الخفجي، وتكليف هيئة مدن بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة البيئة والمياه والـزراعة بالمنطقة الـشرقية لـلاستفادة من المياه المعالجة في المدينة الصناعية الثانية، جميعها تأتي تحقيقا لهذا المفهوم الذي أكد عليه سمو أمير المنطقة الشرقية في ذلك الاجتماع، حين حث جميع المعنيين على بذل الجهود واستثمار الإمكانيات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين «حفظهما الله» ، لتحقيق رفاهية وتمكين وجودة حياة المواطن بالتالي تحقيق تنمية الوطن.// انتهى //06:03ت م0007