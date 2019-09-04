الطائف 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وذلك على محافظات أضم ، الطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتّباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنية السلامة للجميع.// انتهى //07:41ت م0009