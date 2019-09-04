الخرطوم 5 محرم 1441 هـ الموافق 4 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بزيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للخرطوم أمس،والذي أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن بلاده تعمل على إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي.ونقلت الصحف عن مصادر عسكرية أن الجيش اليمني بدعم وإسناد جوي من التحالف العربي أحرز أمس، تقدماً استراتيجياً في معارك مديرية – حرض- بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.وأبرزت تأكيد قائد عسكري ليبي استعداد القوات المسلحة الليبية للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بالتحقيقات الجارية حول الجهة المتورطة في قصف مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.ونشرت صحف الصباح إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية أمس ، أن حكومته تريد مواجهة الاستيطان الإسرائيلي عبر الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز صمود الفلسطينيينعلى أرضهم.وأشارت صحف السودان إلى أن بريطانيا تواجه خطر الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، مع خسارة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الأغلبية مساء أمس، بعد قرار النائب -فيليب لي- الانشقاق عن حزب المحافظين الحاكم والانضمام إلى حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيد لأوروبا قبل تصويت حاسم بشأن البريكست.// انتهى //08:20ت م0012