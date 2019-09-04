نجران 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويُحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، يشمل مدينة نجران، ومحافظات، بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة، وخباش، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //08:39ت م0013