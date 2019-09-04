بيروت 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن القرار 1701 لم يسقط ولايزال موجوداً والدولة اللبنانية حريصة على الاستمرار بتطبيقه لحماية لبنان.وتحدثت عن إدانة وزراة الخارجية الفلسطينية أمس الزيارة التي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القيام بها الى مدينة الخليل وبلدتها القديمة وللحرم الإبراهيمي الشريف واصفة اياها بالاستفزازية.وأخبرت صحف الأربعاء عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 16 بجروح مختلفة أمس في انفجار دراجتين ناريتين ملغومتين بمدينة اعزاز السورية الحدودية.وأشارت إلى إعلان الامين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" ينس ستولتنبرغ بعد محاثات اجراها أمس مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل أن الحلف يدعم بالكامل المساعي الأمريكية للتوصل إلى سلام في أفغانستان.وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أمس أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باستخدام برنامجها الفضائي غطاء لتطوير برامجها الصاروخية.وأوردت صحف لبنان تصويت غالبية مجلس العموم البريطاني بالموافقة على مشروع قانون يسمح لمعارضي رئيس الوزراء بوريس جونسون بالسيطرة على جدول أعمال المجلس.// انتهـى //08:46ت م0014