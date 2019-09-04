بيت لحم 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة فلسطينيين بينهم أسير محرر من محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى رياض طلال العمور والشاب موسى محمود العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما اعتقلت الأسير المحرر انس إسماعيل نواوره من منطقة جبل الموالح وسط المدينة، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.// انتهى //09:45ت م0022