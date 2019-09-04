إسلام آباد 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية اليوم عن مقتل ستة إرهابيين بعملية أمنية تم تنفيذها في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب التابع لشرطة إقليم بلوشستان أن وحدة مكافحة الإرهاب نفذت عملية ضد عناصر إرهابية كانت مختبئة في مجمع بأحد أطراف مدينة كويتا، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين رجال الأمن والإرهابيين، واستمرت هذه العملية لنحو ست ساعات.وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين بينهم إمرأة انتحارية، ومقتل أحد رجال الأمن وإصابة ثلاثة آخرين.وبيّن أن قوات الأمن صادرت من المجمع التابع للإرهابيين كمية من الأسلحة والمتفجرات.// انتهى //09:57ت م0025