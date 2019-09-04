الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسيشارك الاتحاد السعودي للسباحة في البطولة السابعة والعشرون للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستقام منافساتها في دولة الكويت خلال الفترة من 5 - 8 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بمنتخبات السباحة والغطس وكرة الماء.وتتكون البعثة السعودية من 45 لاعباً، ثمانية لاعبين في الغطس و 15 في كرة الماء و 22 في السباحة برئاسة رئيس الاتحاد المهندس أحمد القضماني.وأنهت المنتخبات السعودية تحضيراتها للمشاركة الخليجية من خلال معسكرات تدريبية داخلية وخارجية.// انتهى //09:58ت م0026