القاهرة 05 محرم 1441هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تولي اهتماماً كبيراً لجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية ككل، وتنخرط بفاعلية في تلك الجهود، سواء من خلال الحرص على المشاركة في غالبية بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، أو من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.وأبرزت مباحثات الرئيس السيسي مع الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أمس حول الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل في القارة.وتحدثت عن وقوع 78 قتيلاً في فيضانات السودان التي ضربت مناطق شاسعة من السودان خلال الأيام الماضية وإصابة أكثر من 100 اخرين فضلاً عن الإضرار في المرافق والممتلكات.وسلطت الضوء على تحذير وزارة الداخلية التونسية، المرشحة للانتخابات الرئاسية ورئيسية حزب الدستوري عبير مرسي من خطر يهدد حياتها ومخطط لاغتيالها وطالبتها تغيير مقر إقامتها بشكل مستمر حتى لا تقدر المجموعة المسلحة التي تخطط لاغتيالها على رصد تحركاتها.وأخبرت عن فرض وزارة الخزانة الأمريكية أمس عقوبات جديدة على ثلاث وكالات فضاء إيرانية بدعوى أن البرنامج الفضائي الإيراني هو ستار لتطوير صواريخ باليستية .ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هزيمة مؤلمة في البرلمان أمس حيث وافق مجلس العموم على مذكرة تدعو لتأجيل الخروج المقرر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر القادم.// انتهى //10:15ت م0031