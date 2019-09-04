الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسيلقي معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان يوم غد الخميس، ندوة بعنوان: "شهر الله الحرام"، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.ومن المنتظر أن يقوم سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتعليق على ما جاء في الندوة، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور، فيما سيتولى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في الرياض، بث ونقل المحاضرة مباشرة على تويتر periscope.tv/dawazizia.تأتي الندوة ضمن سلسلة متصلة من الندوات والبرامج العلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة شؤون الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //10:37ت م0033