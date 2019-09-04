بغداد 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي قام بها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لبغداد أمس ,مبرزة المباحثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين والتي تركزت حول الوضع في العراق والمنطقة والتحضير للمؤتمر الوزاري المقرر عقده بالقاهرة في اطارالعمل العربي المشترك.وركزت على تأكيد الرئيس العراقي برهم صالح للأمين العام للجامعة العربية أثناء استقباله له أمس حرص بلاده على الابتعاد عن سياسة المحاور والسعي لتخفيف حدة التوترات في المنطقة والعالم.وتناولت الاجتماع التداولي الذي عقده رؤساء تحريرالصحف اليومية العراقية أمس لتدارس واقع الصحافة الورقية في البلاد وما تمربه من أزمة بسبب شحة الموارد وسوء التوزيع.وتطرقت صحف العراقية مجددًا إلى التحضيرات والمداولات الجارية الآن لاستجواب عدد من الوزراء المتهمين بقضايا فساد أمام مجلس النواب خلال جلساته القادمة.// انتهى //10:38ت م0034