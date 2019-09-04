الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسيشارك الاتحاد السعودي للسباحة في البطولة السابعة والعشرون للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقام منافساتها في دولة الكويت خلال الفترة من 5 - 8 من شهر سبتمبر الجاري وذلك بمنتخبات السباحة والغطس وكرة الماء.وتتكون البعثة من 45 لاعباً 8 لاعبين في الغطس و15 في كرة الماء و22 سباحاً في لعبة السباحة، وذلك برئاسة رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني ونائبه الدكتور قاسم الزهير وعدد من الكوادر الإدارية والتدريبية.وتأتي المشاركة بعد الاستعداد لجميع الالعاب وذلك من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية لهذه البطولة وبقية المنافسات.// انتهى //10:38ت م0035