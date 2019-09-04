الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسدشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة اليوم، عدداً من المشروعات الجديدة بالكلية.وجاء ضمن أهم المشروعات المدشنة، مدرج مبنى 15 الذي يتسع لعدد 108 أشخاص جهز بشبكة لاسلكية مرتبطة بالإنترنت وجهاز عرض "بروجكتر" وخدمة الواي فاي، كما تم تدشين قاعة 9 التدريبية و 3 مجمعات دورات مياه تخدم المتدربين.وفي نهاية الجولة قدم عميد الكلية شهادات شكره وتقديره لكل من وكيل الكلية للتدريب سابقا محمد الحربي ومدير الخدمات بالكلية محمد السليمان لجهودهما المتميزة في هذه المشاريع.حضر التدشين مدير خدمة المجتمع بمنطقة الرياض سعود الشمري ووكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي ومدير مركز تقنية المعلومات بالكلية الدكتور عبدالله المحيذيف وعدد من رؤساء الأقسام ومديري الإدارات بالكلية.// انتهى //10:43ت م0036