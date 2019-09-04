جنيف 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسيعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال دورته الـ42 في جنيف خلال الفترة من 9 إلى 27 سبتمبر الجاري.ويناقش المجلس تقرير لجنة التحقيق الدولية في ميانمار ، وما تتعرض له أقلية مسلمي الروهينجا من انتهاكات , بالإضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان المثيرة للقلق في عدد من الدول ومنها ليبيا وسوريا والسودان والصومال واوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطي وجورجيا.ويستعرض تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه حول الأوضاع في اليمن ، وعمل لجنة التحقيق الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في إطار مظاهرات حق العودة الجارية في قطاع غزة والأوضاع في فنزويلا .// انتهى //11:48ت م0052