الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسينظّم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية دورتين منفصلتين من برنامج "شهر اللغة العربية"، في إيطاليا منتصف أكتوبر، وفي البرازيل مطلع العام المقبل، تتضمن حزمة من البرامج العلمية والتدريبية والفعاليات الخطابية والمسابقات.وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي؛ لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن دورتي شهر اللغة العربية التي ينفذهما المركز في جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية إيطاليا جاءتا ثمرة لتواصل وتعاون سابقين مع عدد من الجامعات والمراكز التعليمية والثقافية في البلدين.وأضاف أن برنامج شهر اللغة العربية أحد برامج المركز الكبرى، التي يسعى فيها إلى غرس اللغة وتعزيز وجودها في البلاد غير العربية، مستثمراً الجهود السابقة للأفراد والمؤسسات السعودية في مختلف أنحاء العالم، حيث تنقّل هذا البرنامج في دوراته السابقة بين الصين وإندونيسيا والهند، واتّجه هذه المرة إلى محطتين جديدتين في القارتين الأوروبية وأمريكا الجنوبية.وبين الدكتور الوشمي أن البرنامج يشتمل على فعاليات متعددة، تمتد على مدى شهر كامل، تتضمن شقاً تدريبياً تعقد فيه مجموعة من الدورات التدريبية، لتطوير مهارات معلمي اللغة العربية وتدريبهم على طرق واستراتيجيات تعليم اللغة الثانية، وشقاً علمياً يتضمن المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية، وإطلاق الإصدارات والمشروعات البحثية، واستعراض الجهود السعودية في خدمة اللغة العربية ونشرها، وشقاً جماهيرياً يتضمن المعارض والأجنحة الثقافية والمسابقات في مجالات القصة القصيرة والإلقاء والخط العربي والحرف العربي في الفن التشكيلي، وغيرها مما يهدف إلى إبراز مواهب الطلاب والطالبات.// انتهى //11:54ت م0053