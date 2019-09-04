الدمام 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأتاحت جامعة الأمير محمد بن فهد فرصة تعلم مبادئ ومهارات اللغة الإنجليزية لـ85 فرداً من أفرد القوات الأمنية المختلفة بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لمؤسسات المجتمع المختلفة الحكومية المدنية والعسكرية والخاصة.واستقبلت الجامعة عدداً من منسوبي القطاعات العسكرية بالمنطقة، حيث تعرفوا على مرافق الجامعة المختلفة وطرق التدريس قبل أن يقوم فريق اللغة الإنجليزية بالجامعة بإجراء اختبارات تحديد المستوى لجميع المشاركين، تمهيداً لانطلاق الدورة التي تستمر شهرين في مركز اللغة الإنجليزية التابع للجامعة بمقر مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالدمام.وتسعى الجامعة خلال الأيام القادمة إلى طرح المزيد من الدورات التطويرية التي تهدف إلى تنمية مهارات منسوبي الجهات الحكومية.من جهته قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتواصل الدكتور عادل بن أحمد الصالح، أن الجامعة طرحت هذه الدورات في إطار خدماتها المجتمعية التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى خلال الفترة القادمة إلى تقديم دورات نوعية مختلفة لأفرد الجهات الحكومية وأبناء المجتمع، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية التي تسهم بها الجامعة.// انتهى //11:56ت م0054