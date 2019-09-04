جدة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واستُطلق جامعة الملك عبدالعزيز الأحد المقبل، فعاليات ملتقى رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية للفصل الدراسي الأول، برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وتتبناه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وذلك بمكتبة الملك فهد بالجامعة.ويحفل اللقاء العلمي في نسخته الحالية بأربع جلسات علمية بغية تبادل المعرفة، واستعراض أفضل التجارب بين جميع الأقسام العلمية بالجامعة، وكذلك توجيه رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية بما يخدم جميع جوانب عملية قيادة الأقسام العلمية، والعديد من الأفكار والبرامج، وورش العمل التي تدعم العملية التعليمية بالجامعة، ورفع جودتها وضمان استدامتها.وتتناول جلسات الملتقى في يومه الأول العديد من أوراق العمل، إضافةً إلى عروض وتجارب، حيث تستهل أولى الجلسات بالتعريف عن المؤتمر العلمي لرؤساء ومشرفات الأقسام، تليها جلسة عن التعريف بالدبلوم التطويري لرؤساء ومشرفات الأقسام، فيما تتمحور الجلسة الثالثة حول بدل التعليم الجامعي وأنظمته، وتختتم الجلسات بالتعريف عن جائزة القسم العلمي.ودعت اللجنة الإشرافية للملتقى المهتمين وأعضاء الهيئة التعليمية إلى التسجيل وحضور الجلسات والمحاضرات وورش العمل المصاحبة للملتقى على مدى الفصل الدراسي الحالي، عبر الرابط الإلكتروني http://bit.ly/2UetL1H.// انتهى //12:00ت م0057